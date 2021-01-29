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Автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на пригородных автобусах

Новости. Общество
11:32, 30 Января 2021
фото: vokzal.karelia.ru
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Повышение стоимости проезда в пригородном направлении автовокзал проведет в этом году в два этапа.

Как пишут в официальном паблике автовокзала Петрозаводска, с 1 марта 2021 года изменяется стоимость проезда в пригородном направлении. Изменения будут проводиться в 2 этапа. Сначала стоимость проезда повысится с 1 марта, а затем - с 1 октября. В результате билеты в пригородных автобусах будут стоить дороже на 10-30 рублей.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно в паблике или на официальном сайте автовокзала.

Ранее сообщалось, автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск".

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