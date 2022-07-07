Автовокзал Петрозаводска предупредил о вероятности задержек и срывов рейсов

Перебои в движении автобусов могут быть вызваны перекрытием железнодорожного переезда.
В среду, 13 июля, автовокзал столицы Карелии предупредил пассажиров о вероятности задержки отправления и прибытия автобусов, а также срывов рейсов Шуйского направления.
Ситуация вызвана перекрытием железнодорожного переезда на Шуйском шоссе, пояснили на автовокзале.
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