Автовокзал Петрозаводска предупредил о вероятности задержек и срывов рейсов

Перебои в движении автобусов могут быть вызваны перекрытием железнодорожного переезда.

В среду, 13 июля, автовокзал столицы Карелии предупредил пассажиров о вероятности задержки отправления и прибытия автобусов, а также срывов рейсов Шуйского направления.

Ситуация вызвана перекрытием железнодорожного переезда на Шуйском шоссе, пояснили на автовокзале.