Автовокзал Петрозаводска предупредил о задержках рейсов из-за непогоды

Автовокзал карельской столицы допускает задержки рейсов и опоздания транспорта из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом информирует паблик автовокзала в соцсети.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки отправления рейсов, опоздания в пути следования и прибытия в конечный пункт», — говорится в сообщении.

Ранее инспекторы попросили водителей отказаться от поездок на север Карелии из-за опасной обстановки на трассе. Напомним, республику захватили снег и сильный ветер