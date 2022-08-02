Автовокзал Петрозаводска предупредил об изменении маршрута двух пригородных рейсов

Автобусы на Пряжу и Святозеро с 4 августа пойдут по другому маршруту.
Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров об изменении маршрутов № 116 «Петрозаводск — Пряжа» и № 123 «Петрозаводск — Святозеро».
С 4 августа в схемы движения этих автобусов по поселку Пряжа изменятся.
Кроме того, изменится время отправления и прибытия автобусов.
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