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Автовокзал Петрозаводска возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга

Новости. Общество
10:04, 23 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Автобусы из Петрозаводска в Санкт-Петербург будут ходит четыре раза в неделю.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, с 25 марта возобновляется выполнение рейсов маршрута № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург", отправлением от ж/д вокзала г. Петрозаводска в 21:55 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Напомним, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляется от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа). Здание автовокзала закрыто на реконструкцию.

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