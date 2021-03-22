Автовокзал Петрозаводска возобновляет рейсы до Санкт-Петербурга

Автобусы из Петрозаводска в Санкт-Петербург будут ходит четыре раза в неделю.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, с 25 марта возобновляется выполнение рейсов маршрута № 1098 "Петрозаводск – Санкт-Петербург", отправлением от ж/д вокзала г. Петрозаводска в 21:55 по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Напомним, с 17 марта по 30 декабря отправление пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска будет осуществляется от железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д.3, площадка у центрального входа). Здание автовокзала закрыто на реконструкцию.