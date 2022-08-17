Автовокзал Петрозаводска ввел три новых пригородных маршрута

Начиная с пятницы, 26 августа, в расписании пригородных автобусов произойдут изменения.

Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров об изменениях в пригородном расписании автобусов.

Так, рейс маршрута № 609А «Петрозаводск — Пряжа — Крошнозеро — Эссойла» в 12.30 будет выполняться только по средам. Рейсы в пятницу и воскресенье отменяются.

При этом вводятся рейсы маршрута № 108 «Петрозаводск — Машезеро» в 11.00 в пятницу и воскресенье; маршрута № 109 «Петрозаводск — Шапшезеро» в 15.20 по пятницу и воскресенье; маршрута № 115 «Лососинное» в 15.30 в пятницу и воскресенье.