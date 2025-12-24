Автовокзал Петрозаводска запускает дополнительные рейсы к Новому году

Автовокзал Петрозаводска открыл продажу билетов на дополнительные рейсы до Костомукши, Сортавалы, Пудожа, Кеми, Сегежи и Кондопоги.
В предновогодние дни назначены дополнительные рейсы.
29 декабря рейс № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу» отправится в 21:30, а 30 декабря из Костомукши — в 12:00.
30 декабря назначены три рейса. В 12:15 отправится автобус № 532 «Петрозаводск — Сортавала» (обратно из Сортавалы в 18:35). В 15:35 выедет экспресс № 525Э «Петрозаводск — Пудож» (обратно из Пудожа в 23:35). В 16:50 отправится экспресс № 502Э «Петрозаводск — Кемь» (обратно из Кеми 31 декабря в 0:20).
31 декабря запланированы два рейса. По маршруту № 527 «Петрозаводск — Сегежа через Кондопогу и Медвежьегорск» автобусы отправятся в 08:00 и 08:05 (обратно из Сегежи в 14:15 и 14:20). Также в 09:00 отправится экспресс № 525Э «Петрозаводск — Пудож».
Ранее было опубликовано расписание петрозаводского автовокзала на новогодних каникулах.