Автовора из Ленобласти задержали в Карелии.

В начале прошлого года подозреваемый похитил иномарку стоимостью 1 400 000. Машина длительное время была припаркована на одной из АЗС, чем и привлекла его внимание, сообщили в МВД Карелии.

— Дальнобойщик погрузил чужой автомобиль в пустой прицеп своего тягача и перевез в Санкт-Петербург, где впоследствии сбыл. Сотрудники МВД Карелии установили личность подозреваемого в хищении автотранспорта. Им оказался 42-летний житель Ленинградской области, занимающийся грузоперевозками, — рассказали в ведомстве.

Карельские оперативники выяснили, когда мужчина будет пересекать республику на своем тягаче, и при силовой поддержке Росгвардии задержали его в пути.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе в других регионах.