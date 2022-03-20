Автозапчасти резко взлетели в цене в преддверии начала дефицита

Вслед за подорожанием автомобилей начался рост цен на техническое обслуживание машин и запчасти, а большинство крупнейших производителей запчастей прекратили поставки в Россию.

Об этом Autonews.ru сообщили в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК).

Представители ассоциации объясняют причины сложившейся ситуации резким падением курса рубля, неопределенностью с перспективами работы на российском рынке и проблемами с логистикой.



Пока собственные запасы дилеров позволяют проводить полноценное обслуживание и ремонт, но прогнозировать насколько может их хватить на текущем этапе крайне сложно.

Рост цен на 30-50% уже фиксируется на независимых онлайн-площадках по продаже запчастей и комплектующих. Многими дилерами сейчас рассматривается возможность замены оригинальных комплектующих китайскими аналогами, но в этом случае нужно согласие самого производителя и импортера.



Схожая ситуация и на вторичном рынке, где для ремонта машин с пробегом, как правило, используются неоригинальные запасные части. Крупные производители комплектующих также приостановили поставки.

По словам экспертов, неофициальные поставщики или так называемые «серые импортеры» могут компенсировать практически весь объем рынка запчастей, который потребуется в условиях отсутствия официальных поставщиков. Однако даже они сталкиваются со сложностями по расчетам, поскольку «все операции в любом случае валютные и на них сейчас есть серьезные ограничения».