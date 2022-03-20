890x80
Реклама
Деревянное проголосовало «Za Победу»
Сегодня 13:45
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя кроссовера, который наехал на женщину и скрылся с места ДТП (ВИДЕО)
20.03.2022 22:33
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: САХАР И ЛЕКАРСТВА ЗАКОНЧИЛИСЬ, ЕЩЕ ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ КАРЕЛИИ ПОГИБЛИ НА УКРАИНЕ И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ОСТАЕТСЯ
20.03.2022 19:15

Автозапчасти резко взлетели в цене в преддверии начала дефицита

Новости. Общество
16:23, 21 Марта 2022
фото: © Shutterstock

Новости партнеров

Вслед за подорожанием автомобилей начался рост цен на техническое обслуживание машин и запчасти, а большинство крупнейших производителей запчастей прекратили поставки в Россию.

Об этом Autonews.ru сообщили в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК).

Представители ассоциации объясняют причины сложившейся ситуации резким падением курса рубля, неопределенностью с перспективами работы на российском рынке и проблемами с логистикой.

Пока собственные запасы дилеров позволяют проводить полноценное обслуживание и ремонт, но прогнозировать насколько может их хватить на текущем этапе крайне сложно.

Рост цен на 30-50% уже фиксируется на независимых онлайн-площадках по продаже запчастей и комплектующих. Многими дилерами сейчас рассматривается возможность замены оригинальных комплектующих китайскими аналогами, но в этом случае нужно согласие самого производителя и импортера.

Схожая ситуация и на вторичном рынке, где для ремонта машин с пробегом, как правило, используются неоригинальные запасные части. Крупные производители комплектующих также приостановили поставки.

По словам экспертов, неофициальные поставщики или так называемые «серые импортеры» могут компенсировать практически весь объем рынка запчастей, который потребуется в условиях отсутствия официальных поставщиков. Однако даже они сталкиваются со сложностями по расчетам, поскольку «все операции в любом случае валютные и на них сейчас есть серьезные ограничения».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
15.03.2022, 14:10
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
16.03.2022, 11:44
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 13:45
Политкухня
Деревянное проголосовало «Za Победу»
Почти на всех муниципальных выборах в Карелии победили кандидаты от «Единой России».
Глава Карелии: «Возникает ощущение долгожданной свободы»
Сегодня 11:08
«Ажиотажный спрос приводит к картинкам пустых полок»
17.03.2022 09:34
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
«Водопровод в надежных руках»
16.03.2022 16:32
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2022 08:30
Частная жизнь
«Нас действительно ждали»
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал пронзительную личную историю о Крыме.
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»