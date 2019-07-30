Азартные игры привели предпринимателя в Карелии на скамью подсудимых

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Житель Костомукши осужден за незаконную игорную деятельность, сообщили в прокуратуре Карелии.
Предприниматель с декабря 2006 года до января 2018 года организовал в собственном помещении проведение азартных игр под видом компьютерного клуба, посетителям которого предоставлялся доступ к азартным играм посредством сети Интернет.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работа заведения была пресечена, игровое компьютерное оборудование было изъято.
В соответствии с предложением государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
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