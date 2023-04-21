«Аж до мурашек по коже»: «Поезд Победы» проехал по Карелии

Жители Кеми, Сегежи, Медвежьегорска и Петрозаводска смогли увидеть экспозицию музея на колесах.

«Поезд Победы» побывал в Карелии в третий раз и вновь вызвал огромный интерес у посетителей передвижного музея. Как пишет «Фактор News», в соцсетях жители республики признаются, что не пожалели о том, что удалось посмотреть экспозицию: «До сих пор под впечатлением от увиденного. Аж до мурашек по коже. Я готова ходить на такую экскурсию каждый год».

Но повторить прошлогодний маршрут посетителям уникального музея всё же не удастся – так, в самый первый приезд передвижной выставки не было экспозиций на тему обороны Брестской крепости, а сейчас вместо истории Донбасса – зверства японских военных преступников, которые могли посоперничать в изощрённости с нацистами, а напоследок – военные трибуналы. Если о Нюрнбергском процессе знают многие, то о Токийском и Хабаровском наслышаны не все.

Что можно было увидеть в «Поезде Победы», знает «Фактор News». Смотрите фоторепортаж здесь.