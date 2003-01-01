АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

Проблемы с поставками зафиксированы в том числе в соседней с Карелией Ленинградской области.
В ряде регионов России заправки начали ограничивать отпуск бензина до 10-20 литров на одного клиента или полностью переходить на продажу только дизельного топлива. Ситуация затрагивает как независимые АЗС, так и заправки крупных нефтяных компаний, включая «Лукойл».
Как пишут сегодня «Известия», проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в регионах Центральной России, Поволжья и Дальнего Востока. Крымские СМИ сообщают, что на полуострове также очень серьезные проблемы с бензином, хотя дизельное топливо в наличии есть. Карелии, как видим, пока нет в списке, но соседняя Ленобласть в него попала.
Основными причинами сложившейся ситуации, пишет издание, стали сезонный рост спроса на топливо при одновременном снижении производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Полагаем, что есть еще одна всем известная причина, о которой издание не пишет — это атаки вражеских беспилотников на НПЗ.
Кроме того, биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов — АИ-95 торговался по 82,3 тыс. рублей за тонну в начале сентября. Это делает невыгодным закупку топлива малыми АЗС, поскольку розничные цены отстают от биржевых.
Сообщается, что правительство уже приняло меры для стабилизации ситуации. Временно ограничен экспорт бензина, причем эта мера была продлена на сентябрь. Также обсуждается введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года. Крупные нефтяные компании вынуждены идти на крайние меры — «Лукойл» на отдельных заправках запретил продажу бензина в канистрах и обслуживание топливных карт.
По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, некоторые владельцы АЗС предпочитают временно закрыть заправки в надежде на снижение цен, другие стараются работать с заранее созданными запасами. Эксперты прогнозируют, что ситуация стабилизируется после завершения ремонтной кампании на НПЗ и введения дополнительных мер государственной поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов. Добавим, что «ремонтные компании» на НПЗ могут завершится и после прекращения атак на них.
Добавим, что в Карелии ситуация с наличием топлива пока стабильная — бензин и дизель есть. А вот на рост цен на них, особенно на севере республики, уже обратили внимание многие жители Карелии.
«Столица на Онего» обратилась за комментарием к главе Минпромторга Карелии Светлане Астаховой. Надеемся, что в ведомстве смогут ответить. Наше издание следит за ситуацией.
Ранее мы сообщали, что в Карелии резко подорожал бензин.