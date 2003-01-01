РЕКЛАМА
Тема недели
Вернуться к активной жизни: как в Карелии поддерживают ветеранов СВО с инвалидностью
24 сентября, 12:45 Статьи
Без политики
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Тема недели
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Новости

«Никому не называйте пароли»: жителям Карелии рассказали, как не попасться на уловки псевдокурьеров маркетплейсов

14:30

Артур Парфенчиков на форуме «Легендарная Карелия» отметил ежегодный рост налоговых поступлений от туризма

14:15

В Карелии за три месяца более 70 человек пострадали от укусов собак

14:10

АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина

13:50

На дорогах Карелии будут ловить нетрезвых водителей

13:40

НДС в России могут повысить до 22% для финансирования обороны

13:25

Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

13:15

В России расширили условия для получения ипотечных каникул

13:00

В Петрозаводске на Кукковке установили новый остановочный комплекс

12:45

Супруги Пижуевы из Олонецкого района отметили золотую свадьбу

12:30

В Карелии выберут «Народного депутата»

12:23

Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже

12:20

Экс-полпред президента по СЗФО Александр Гуцан стал генпрокурором России

11:55

Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

11:40

В столкновении двух мопедов под Сегежей пострадал подросток

11:25

В Петрозаводске мама с двухмесячным ребенком пострадали в аварии

11:10

Кировчанин проплыл на байдарке 800 км из Карелии в Ленобласть

10:50

Контрольно-счетная палата проведет проверку в карельских интернатах и центре помощи детям

10:40

В Петрозаводске водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся

10:30

Вместо «квартиры 80-х годов»: в Северном Приладожье построили новый ФАП

10:20

Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия

10:00

18-летняя петрозаводчанка перевела мошенникам с карты матери свыше 2 миллионов рублей

09:50

Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку

09:40

В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

09:20

В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

09:00

В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

08:40

Сотрудники Карелиястата изучат данные о почти 450 подсобных хозяйствах Карелии

08:20

Массовая проверка пройдет на дорогах Петрозаводска

08:00

Города в Карелии вошли в число популярнейших мест для отдыха в коттеджах

07:40

Крупный поселок в Карелии останется без воды

07:20

Автомобиль вспыхнул в райцентре Карелии

07:00

В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта

06:40

Названа самая доступная для туристов страна в октябре

00:10

«Возможен мокрый снег»: водителей Карелии предупредили о непогоде

22:10

Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Карелии

21:20

Открывается граница Белоруссии с Евросоюзом

20:30

Человек погиб в страшном ДТП на севере Карелии

19:30

Названы сумма и сроки выделения средств на строительство онкодиспансера в Петрозаводске

19:00

Пластилин вместо цветов: молодожёны из Петрозаводска придумали альтернативу привычным свадебным подаркам

18:30

Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

18:00

Земельный участок возле гостиницы в центре Петрозаводска придется вернуть государству

17:40

Стало известно, кто умер в магазине «Красное&Белое» 22 сентября

17:20

Заморозки до -2°С ударят в Карелии 24 сентября

17:00

Более 30 детей-сирот с начала года воспользовались мерами поддержки Кадровых центров Карелии

16:41

На дороге вблизи «Горы Филина» появится освещение

16:30

Житель Карелии лишился автомобиля за продажу сомнительного алкоголя и табака

16:10

Карелия вошла в топ-3 самых быстрорастущих туристических регионов России

15:50

Любители природы могут прийти на помощь ученым

15:30

Артур Парфенчиков обозначил ключевые задачи по развитию Медвежьегорского округа

15:10

Праздничное выступление звонарей пройдёт в Петрозаводске

15:00

Что ждать малому бизнесу после вступления в силу закона о маркетплейсах

14:47

«Есть первая маленькая победа». Родители пострадавшего от клеща Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

14:40

Власти России планируют расширить календарь прививок по ОМС

14:20

Родовым сертификатом в Карелии в этом году воспользовались около 2,5 тысяч женщин

14:00

74-летняя жительница Костомукши перевела более 3 миллионов рублей на «безопасный счет»

13:50

Спортсменки из Карелии завоевали три медали на Всероссийских играх боевых искусств

13:40

Руководитель Центра народного творчества Карелии Андрей Редькин возглавил Прионежский район

13:30

В России началась «Монетная неделя» для обмена мелочи на купюры

13:25

Подрядчик запаздывает с ремонтом кровли в колледже в Костомукше

13:05

В Карелии за неделю резко выросло количество обратившихся с укусами клещей

12:45

В Петрозаводске выявили 67 нарушений в содержании домов и дворов

12:25

Несколько районов Петрозаводска остались без света

12:10

Водитель троллейбуса представит Карелию на всероссийском конкурсе

12:00

В фонде «Защитники Отечества» рассказали об адаптации ветеранов СВО

11:55

Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

11:40

Сыну экс-депутата Заксобрания Карелии Красулину вынесли приговор за взятку

11:20

В Прионежском районе пьяный водитель съехал в кювет и попал в больницу

11:10

В США заявили, что парацетамол вызывает серьезную болезнь

10:55

Житель Петрозаводска до смерти избил знакомого

10:40

Стали известны подробности пожара в Кондопожской больнице

10:30

В Карелии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

10:20

Жилые дома Петрозаводска начнут подключать к теплу

09:55

Россиянам напомнили о штрафах за хранение колясок и велосипедов в подъездах

09:45

В поселке Святозеро построили новый ФАП

09:30

В Карелии за неделю в два раза выросло количество заболевших ОРВИ

09:15

«Добрый, отзывчивый»: житель Костомукши Александр Лукин погиб в ходе СВО

09:00

Пьяных пассажиров из Мурманской области сняли с поездов в Карелии

08:40

В Музыкальном театре Карелии зрителям показали, что происходит за сценой

08:20

В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости ОРВИ

08:00

Аморальное поведение и завышенные требования: молодёжь Карелии озвучила главные минусы местных работодателей

07:40

Пленэрные пейзажи Мунозерского края представят на выставке в Национальном театре Карелии

07:20

Почти 80% россиян верят в существование инопланетян

07:00

Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

06:40

Депутат Госдумы предложил создать реестр лиц, которые «лайкают» посты иноагентов

00:10
АЗС по всей России вводят ограничения на продажу бензина
Сегодня 13:50 Экономика
Поделиться

Проблемы с поставками зафиксированы в том числе в соседней с Карелией Ленинградской области.

фото: © «Столица на Онего»

В ряде регионов России заправки начали ограничивать отпуск бензина до 10-20 литров на одного клиента или полностью переходить на продажу только дизельного топлива. Ситуация затрагивает как независимые АЗС, так и заправки крупных нефтяных компаний, включая «Лукойл».

Как пишут сегодня «Известия», проблемы с поставками зафиксированы в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в регионах Центральной России, Поволжья и Дальнего Востока. Крымские СМИ сообщают, что на полуострове также очень серьезные проблемы с бензином, хотя дизельное топливо в наличии есть. Карелии, как видим, пока нет в списке, но соседняя Ленобласть в него попала.

Основными причинами сложившейся ситуации, пишет издание, стали сезонный рост спроса на топливо при одновременном снижении производства из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Полагаем, что есть еще одна всем известная причина, о которой издание не пишет — это атаки вражеских беспилотников на НПЗ.
Кроме того, биржевые цены на бензин достигли исторических максимумов — АИ-95 торговался по 82,3 тыс. рублей за тонну в начале сентября. Это делает невыгодным закупку топлива малыми АЗС, поскольку розничные цены отстают от биржевых.

Сообщается, что правительство уже приняло меры для стабилизации ситуации. Временно ограничен экспорт бензина, причем эта мера была продлена на сентябрь. Также обсуждается введение запрета на экспорт дизельного топлива до конца 2025 года. Крупные нефтяные компании вынуждены идти на крайние меры — «Лукойл» на отдельных заправках запретил продажу бензина в канистрах и обслуживание топливных карт.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, некоторые владельцы АЗС предпочитают временно закрыть заправки в надежде на снижение цен, другие стараются работать с заранее созданными запасами. Эксперты прогнозируют, что ситуация стабилизируется после завершения ремонтной кампании на НПЗ и введения дополнительных мер государственной поддержки внутреннего рынка нефтепродуктов. Добавим, что «ремонтные компании» на НПЗ могут завершится и после прекращения атак на них.

Добавим, что в Карелии ситуация с наличием топлива пока стабильная — бензин и дизель есть. А вот на рост цен на них, особенно на севере республики, уже обратили внимание многие жители Карелии.
«Столица на Онего» обратилась за комментарием к главе Минпромторга Карелии Светлане Астаховой. Надеемся, что в ведомстве смогут ответить. Наше издание следит за ситуацией.

Ранее мы сообщали, что в Карелии резко подорожал бензин. 

В Петрозаводске презентовали экскурсионный маршрут нового формата
22 сентября, 14:35 Культура
Вынесен приговор по делу о массовом отравлении шавермой в Сегеже
Сегодня, 12:20 Криминал
Глава Питкярантского муниципального округа Константин Булахов уходит в отставку
Сегодня, 09:40 Политика
В Карелии объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков
Сегодня, 09:00 Погода
В Карелии снизились цены на продукты и услуги транспорта
Сегодня, 06:40 Экономика
