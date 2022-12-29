АЗС в Карелии продолжают обновлять ценники

Цены на бензин и дизельное топливо снова выросли в Карелии.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 20 по 26 декабря.

Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,4% — до 62 рублей 57 копеек за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,2% — до 61 рубля 64 копеек.

Цены на АИ-92 и АИ-95, поднявшиеся в начале декабря, пока остаются на уровне 48 рублей 29 копеек и 51 рублей 55 копеек за литр.