«Баба-Яга» второй раз подряд ударила по месту, где ранили экс-главу Петрозаводска

Ранее во время проведения специальной военной операции Владимир Любарский получил сквозное осколочное ранение правого плеча.
Один из бойцов СВО записал видео с места, где ранее украинский дрон «Баба-Яга» попал в «буханку» с российскими солдатами. Армия соседнего государства вторые сутки подряд бьет по этой территории тяжелыми БПЛА.
Новый случай принес несколько смертей и ранений российских солдат. Видео опубликовано на странице Владимира Любарского в социальной сети.
Напомним, ранее бывший глава карельской столицы рассказал нашему изданию о своем ранении.
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