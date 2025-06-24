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Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку

Новости. Общество
23:00, 25 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Российский певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», под которым будут выпускаться отечественные игрушки с искусственным интеллектом.

Проект должен стать ответом на популярность лабубу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу артиста, «Бабайка» предложит детям не просто развлечение, но и пользу. Сергей Жуков признался, что «всегда мечтал создать нечто уникальное, что стало бы любимым развлечением для детей».

Сергей Жуков подчеркнул, что его продукт будет совсем новым. Певец рассказал, что про персонажа выйдет кино.

«Для этого и снимается большой художественный фильм, который, безусловно, будет самым семейным, детским, музыкальным. Я пишу для него детские песни, музыку. Это будет еще и развивающая история, потому что наши дети должны не только играть, но и получать от этого какое-то развитие. Стараемся, чтобы было интересно. Впереди ждет много интересного», — рассказал артист Газете.Ru.

Добавим, что лабубу — мягкие мохнатые монстрики от китайского бренда PopMar с зубастой улыбкой. Они существуют давно, но только сейчас стали популярны. Оригинальные лабубу продаются в непрозрачных коробках, какая именно модель придет покупателю — неизвестно.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что Сергей Жуков научился в Карелии печь калитки.

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