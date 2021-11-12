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«Бабушка, почему здесь написаны нецензурные слова?»: внучка депутата в Карелии ускорила работы по благоустройству (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 16 Ноября 2021
фото: Совет Костомукшского городского округа / ВК

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Костомукшские депутаты собственноручно очистили стену магазина от граффити после того, как внучка одного из парламентариев обнаружила там маты.

Костомукшские депутаты избавили стену магазина от надписей, нанесенных вандалами. Об этом информирует паблик Совета Костомукшского городского округа.

Работа по удалению граффити была активизирована после того, как внучка одного из парламентариев обнаружила на стене маты.

«Среди депутатов нашлись люди, которым не все равно. Не все равно, потому что подрастают дети, внуки. Светлане Муравьевой задала вопрос маленькая внучка: „Бабушка, почему здесь написаны нецензурные слова?“. Светлана Муравьева и Иван Валдаев, вооружившись тряпками, ацетоном и настроением к победе, убрали следы вандализма со стен магазина. Им не все равно!», — сообщает паблик местных депутатов.

Ранее сообщалось, что уличные «художники» совершили очередной набег на троллейбусное депо Петрозаводска.

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Комментарии

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кир
2021-11-16 09:19:13
Вы верите в наших людей? Я - нет. :)
Изя
2021-11-16 09:40:33
кир, это плохо , выработался)))) :)
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