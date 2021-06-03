Бабушки и дедушки из России смогут навестить своих внуков в Финляндии

Соседняя страна разрешает въезд российским гражданам для встречи с родственниками.

С 7 июня встреча с родственниками станет одним из оснований, который позволит гражданам России въехать в Финляндию. Как пояснила Yle, помимо супругов и несовершеннолетних детей, в перечень родственников, на которых будет распространяться новое правило, включены взрослые дети, родители, в том числе приемные, а также бабушки и дедушки.

Ранее власти Финляндии разрешили въезд в страну абитуриентам для сдачи экзаменов в финские учебные заведения. О том, когда финны снимут ограничения на въезд в страну для туристов, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, речь пока не идет.