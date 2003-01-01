«Бабушкина схема» признана словом года в категории «Экономика и финансы»

Названы слова-победители в трех профессиональных номинациях.
Словосочетание «бабушкина схема» стало победителем в номинации «Экономика и финансы» в рамках ежегодной акции «Слово года». Об этом сообщили организаторы акции — портал «Грамота.ру».
Выражение набрало 44,6% голосов в профессиональном сообществе, в голосовании участвовало более 1100 человек. Под «бабушкиной схемой» подразумевается мошеннический сценарий, при котором аферисты убеждают пожилого человека продать собственность, а затем тот оспаривает сделку через суд, оставляя покупателя без денег и имущества.
Второе место в этой номинации заняло слово «утильсбор» (14,3%), третье — «самозапрет» (11,4%).
Акция также определила победителей в двух других профессиональных номинациях. В категории «Информационные технологии» с большим отрывом победил термин «вайбкодинг» (55%) — подход, когда человек ставит задачу на естественном языке, а искусственный интеллект пишет код. Второе и третье места заняли «ИИ-пузырь» и «MAX».
В номинации «Психология» победителем стала аббревиатура СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), которую выбрали 60% участников профессионального сообщества. В тройку также вошли «нарциссическая травма» и «когнитивная гибкость».
По словам руководителя портала «Грамота.ру» Константина Деревянко, в языке закрепляются самые полезные слова, которые помогают осознать значимые изменения реальности. Акция «Слово года» в отраслевых номинациях проводится с 2024 года.
Ранее мы писали, что «зумер» стал словом года. Грамота проводит собственную акцию «Слово года» с 2023 года. В 2024 году словом года портал назвал «вайб», в 2023-м — «нейросеть». Ранее в Институте Пушкина назвали претендента на самое длинное слово в русском языке.