Бахилин прокомментировал жалобы жителей Карелии, которые не могут добраться до пунктов голосования

Жители Карелии жалуются на то, что в день выборов не могут добраться до избирательных участков. В ЦИК региона говорят, что разбираются с ситуацией.

Так, одно из сообщений появилось на официальной странице "ВКонтакте" главы Карелии Артура Парфенчикова в связи с обильными снегопадами, которые на этой неделе завалили дороги в республике. По словам жителей районов, транспортное сообщение в отдаленных уголках республики оказалось сорвано.

"Артур Олегович, а про Хвойный что скажете?! На неделе продуктовая машина проехала только по центральной дороге, а к магазину продукты везли на буране! И в день выборов людям не пройти к избирательному участку. Люди просто сидят по домам и не могут никуда выйти!" – пишет жительница Карелии.

Как рассказал на пресс-конференции в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в Карелии председатель республиканской ЦИК Алексей Бахилин, в воскресенье проблем с доступом к избирательным участкам в районах быть не должно.

"Были обращения. Мы находились на постоянной связи с ГУМЧС, - рассказал Бахилин. – Сейчас, в последние дни, убираются завалы. Центральные дороги в поселках расчищены. А вот эти усы, которые примыкают, не везде расчищены. Но в целом, на утро ни одно обращения по поводу дороги к нам не поступало".

При этом руководитель ЦИК Карелии отметил, что комиссия регистрирует довольно много обращений.

"Мы отслеживаем всю информацию, которая проходит в социальных сетях, в СМИ. Мы считаем, что их (обращений) много. Но по каждому мы пытаемся разобраться", - сказал Бахилин.

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.