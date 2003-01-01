Байдарочница-новичок из Бреста попала в шторм на Белом море в Карелии

После возбуждения уголовного дела по факту гибели туристов в Карелии, к адвокату обратилась девушка, также попавшая в шторм в Белом море.

Жительница Белоруссии рассказала изданию 102.RU об опасном путешествии на байдарках в Карелии. В отличие от туристов из Волгограда, погибших на Белом море этим летом, она была неопытной, впервые отправилась в такой водный поход.

Женщина на видео рассказала о нескольких тревожных днях, которые ей пришлось пережить два года назад. Оксане вместе с другими участниками предстояло преодолеть практически тот же маршрут, но в обратном направлении.

— Мы должны были проплыть по Белому морю до Соловецкого острова и дальше пройти через залив в город Кемь. Уже перед стартом из разговоров я поняла, что, наверное, поездка будет всё же не такая лёгкая, как я думала, — говорит девушка.

Она думала, что заплатив 45 тысяч она получит готовый туристический продукт на согласованных условиях — безопасное путешествие по живописным местам. Но в итоге это была экстремальная поездка, которую она до сих пор вспоминает с ужасом.

Два дня группа перемещалась по морю в шторм. Грести было тяжело, страшно, но уговоры Оксаны вернуться не помогали. Группа шла. Руководил ею тот же человек, что и в случае с волгоградскими туристами., говорит девушка. После очередной остановки она решила завершить путешествие. Она осталась в небольшой деревушке

Несколько дней я ночевала у местных, ожидая машину. Затем мне помогли добраться до большой земли, откуда я и отправилась домой. Всё это время моим состоянием никто из группы и даже организатор не поинтересовались.

Ранее Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели туристов из Вогограда. Напомним, 20 июля семеро человек отправились в поход по Белому морю и попали в непогоду по пути с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо из них были найдены живыми в день происшествия. Поисками ещё троих продолжительное время занимались спасатели. 23 июля на острове Варбалуда было обнаружено тело одного из участников похода. Позднее, 31 июля, на острове Малая Кималище активисты поисково-спасательного отряда «Длинный берег» нашли тело 32-летней Валерии Пужняк. А 6 августа тело Виктора Зузанова обнаружил человек, занимающийся доставкой туристов на Соловки. Уголовное дело возбуждено не было. Но родные и выживший участник утверждают, что у похода был организатор, который проигнорировал предупреждение об ухудшении погоды.

— Как сообщил один из выживших в походе участников, за день до трагедии он рассказал старшему группы о предстоящем ухудшении погоды: усилении ветра до 15 м/с, волне до одного метра, о том, что будет приливное течение скоростью до 2 м/с, что будет понижаться температура до 10 градусов. Дословно было сообщену старшему группы, что есть откровенно слабые участники, что поход займет около 8 часов против встречного ветра, что, не переставая, нужно будет грести ребятам. Также говорил, что прогноз может ухудшиться до штормового предупреждения. Все эти доводы были проигнорированы им, что в значительной мере и привело к непоправимой трагедии, — рассказал участник того похода по Белому морю Вячеслав Мосейко.

Также жена погибшего Виктора Зузанова Ксения рассказала, что муж готовился к походу. Он ходил на занятия в бассейне. Они были платными, и проводил их этот же человек. Он же сказал, что спасательный жилет «бесполезен», а гидрокостюм «и так держит», поэтому у Виктора спасательного жилета и не оказалось.

Стоимость похода составила около 70 тысяч рублей. Позиция родственников состоит в том, что если собирались деньги, организовывались платные тренировки и прокат снаряжения, то это уже не просто «поход единомышленников». Они просят следователей разобраться в изложенных фактах. Цель не найти виновного или крайнего. Они хотят, чтобы трагедия стала уроком для «организатора».