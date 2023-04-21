Байкер перелетел через легковушку после ДТП в самом центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Вечером 21 июня на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске столкнулись мотоциклист и легковой автомобиль.

В среду, 21 июня, в 21.18, на перекрестке проспекта Ленина с улицей Герцена не поделили дорогу легковой автомобиль и мотоциклист.



Об этом сообщается на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».



«ДТП с участием байкера. Все живы и здоровы, судя по улыбкам группы поддержки», - рассказал подписчик портала по имени Максим.



Момент дорожной аварии зафиксировала одна из уличных камер компании Sampo.ru.



Судя по видео, легковой автомобиль совершал маневр разворота из правой полосы по пешеходному переходу. В это же время мотоцикл двигался прямо в левой полосе движения.











Напомним, ранее мы сообщали о дорожном происшествиии с байкером в Костомукше.