Байкер получил травмы на севере Карелии

Вечером 2 июля в Костомукше мотоциклист не удержал машину на дороге и получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В воскресенье, 2 июля, в 19.10, на втором километре автомобильной дороги «Костомукша - ГОК» произошло дорожно-транспортное происшествие.
41-летний водитель мотоцикла Honda Steed 400 не справился с управлением и опрокинулся.
Байкер получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, рассказали в республиканской ГИБДД.
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