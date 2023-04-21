Байкер получил травмы на севере Карелии

Вечером 2 июля в Костомукше мотоциклист не удержал машину на дороге и получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В воскресенье, 2 июля, в 19.10, на втором километре автомобильной дороги «Костомукша - ГОК» произошло дорожно-транспортное происшествие.



41-летний водитель мотоцикла Honda Steed 400 не справился с управлением и опрокинулся.



Байкер получил травмы. По факту ДТП проводится проверка, рассказали в республиканской ГИБДД.