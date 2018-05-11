Байкеры откроют мотосезон в Карелии в субботу

Мотоклуб "Ночные Волки Карелия" откроет сезон и проведет акцию "Внимание - мотоциклист!" 12 мая.

"Мы ждем всех в эту субботу в 13.30 на площади Кирова. Далее традиционный пробег по городу, затем распределяемся по точкам для участия в акции. Вечером - дружеские посиделки", - сообщается в паблике организации.

В ходе акции будут раздаваться информационные материалы, призывающие быть корректней и внимательней на дорогах в связи с появлением на них двухколесных участников дорожного движения.