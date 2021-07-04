Байкеры в Карелии покатали на мотоциклах детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТО)

Мотоциклисты Карельского отделения мотоклуба «Ночные Волки» 4 июля побывали в Сегеже в гостях у воспитанников центра помощи детям N5, оставшимся без попечения родителей.

Байкеры рассказали подросткам, какими возможностями обладают современные и мощные мотоциклы, повторили основные правила дорожного движения и после проведения инструктажа покатали ребят на мотоциклах.

Продолжением встречи по традиции стало чаепитие в центре. Ребята рассказали о своих увлечениях, обсудили востребованные рабочие профессии и поделились своими планами на будущее.