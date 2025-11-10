Балет «Сампо» Музыкального театра Карелии получил федеральное финансирование

Музыкальный театр Карелии получил грант на постановку балета по мотивам эпоса «Калевала».

Балет «Сампо», представляющий собой современную адаптацию карело-финского эпоса «Калевала», получил федеральный грант, сообщили в Музыкальном театре республики.

— Премьера легендарного балета состоялась на карельской сцене 27 марта 1959 года. (…) Новую постановку выпустит главный балетмейстер театра, заслуженный деятель искусств Карелии Кирилл Симонов. Автор музыки — Гельмер Синисало, музыкальную редакцию для новой постановки выполнил московский композитор Ефрем Подгайц. Художники спектакля — Альона Пикалова (сценография) и Татьяна Ногинова (костюмы), — рассказали там.

Первый показ современного балета «Сампо» на сцене Музыкального театра Карелии запланирован на 2026 год.

Напомним, в следующем году по нацпроекту «Семья» Карелия получит от Минкульта России 272 миллиона рублей на развитие культуры. Часть этой суммы будет направлена на ремонт фасада Музыкального театра республики.