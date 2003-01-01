Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

Карельские синоптики рассказали, как изменится погода в ближайшие сутки.

В течение нескольких ближайших суток в южных районах Карелии будет орудовать балканский циклонический вихрь по имени Фрэнсис, который принесёт с собой снегопады и усиление ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

— Однако в последующем с ростом атмосферного давления осадки сохранятся лишь местами, ветер будет стихать, а температурный фон, ненадолго приблизившись к норме, вновь начнёт понижаться и с середины новой недели, включая Старый Новый год, окажется на 3-5℃ ниже среднего многолетнего. Преобладающие температуры ночью составят -11, -15℃, днём -8, -12℃, — рассказали синоптики.

При этом север Карелии будет по-прежнему находиться во власти Скандинавского антициклона, движущегося со стороны соседней Мурманской области. Температура воздуха здесь окажется на 5-8℃ ниже климатической нормы. В ночные часы столбики термометров опустятся до -20, -26℃, а днём не поднимутся выше -14, -19℃.

Ранее в Карелии был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. До 21:00 11 января на севере региона ожидается сильная изморозь.