890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии построили станцию очистки сточных вод 1
28.04.2020 16:42
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
УФАС предписало пересмотреть решение, кто будет ремонтировать дороги Петрозаводска 4
28.04.2020 15:04
Суд в Санкт-Петербурге отменил решения карельских судов, послужившие основанием для роспуска горсовета Сортавалы 5
28.04.2020 17:05
В Финляндии вышла книга об истории Сортавалы 3
28.04.2020 12:50
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
Сегодня 06:40
Обещанную в период эпидемии господдержку не могут получить больше 50% предпринимателей 6
28.04.2020 16:31
Глава Карелии продлил время продажи алкоголя и разрешил ездить вчетвером в такси 7
Сегодня 07:25

Балконный флешмоб состоится в Карелии в разгар карантина

Новости. Общество
08:05, 29 Апреля 2020
фото: Центр Культурного Развития "Среда" / ВК
Загрузка...

В Костомукше на День города состоится Балконный флешмоб, во время которого люди споют популярную песню группы "Браво".

Балконный флешмоб "Самый лучший город на Земле" пройдет в Костомукше первого мая. Об этом сообщает паблик Центра Культурного Развития "Среда".

Предполагается, что жители города выйдут на балконы и споют песню группы "Браво" под аккомпанемент разных инструментов.

"Откроем сердца, окна, балконы и признаемся в любви имениннице Костомукше.1 мая мы приглашаем всех желающих принять участие в праздничном концерте. Только в этот раз артистами будем мы с вами. Давайте выйдем на балконы в 12:00 и споем все вместе песню "Этот город" группы Браво, подыгрывая себе на любых музыкальных инструментах, а также крышках, кастрюлях и ложках и прочей подручной утвари. Поддержим друг друга на карантине и зарядим хорошим настроением!", - говорится в сообщении группы.

Участники флешмоба планируют снять видео происходящего, чтобы показать, как горожане объединяются во время карантина.

Ранее врачи из Карелии приняли участие во флешмобе против коронавируса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

28.04.2020 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 14
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 5
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Недвижимость – один из лучших способов вложения и сохранения денег.
Защити себя от обстоятельств
23.04.2020 10:25
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»