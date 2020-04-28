Балконный флешмоб состоится в Карелии в разгар карантина

В Костомукше на День города состоится Балконный флешмоб, во время которого люди споют популярную песню группы "Браво".

Балконный флешмоб "Самый лучший город на Земле" пройдет в Костомукше первого мая. Об этом сообщает паблик Центра Культурного Развития "Среда".

Предполагается, что жители города выйдут на балконы и споют песню группы "Браво" под аккомпанемент разных инструментов.

"Откроем сердца, окна, балконы и признаемся в любви имениннице Костомукше.1 мая мы приглашаем всех желающих принять участие в праздничном концерте. Только в этот раз артистами будем мы с вами. Давайте выйдем на балконы в 12:00 и споем все вместе песню "Этот город" группы Браво, подыгрывая себе на любых музыкальных инструментах, а также крышках, кастрюлях и ложках и прочей подручной утвари. Поддержим друг друга на карантине и зарядим хорошим настроением!", - говорится в сообщении группы.

Участники флешмоба планируют снять видео происходящего, чтобы показать, как горожане объединяются во время карантина.

Ранее врачи из Карелии приняли участие во флешмобе против коронавируса.