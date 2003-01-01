«БалтМостСтрой» завершает строительство Лобановского моста в Петрозаводске

До открытия Лобановского моста в Петрозаводске остается чуть более двух недель.
Подрядчик завершает работы на Лобановском мосту. Сейчас рабочие обустраивают ограждения, декоративные накладки, шлифуют сварные швы стыков перильного ограждения, демонтируют опалубку стоек перильного ограждения, рассказали в паблике «БалтМостСтроя».
Мост выглядит необычно. Напомним, построен он по индивидуальному проекту. Пролетное строение моста сделано в виде арок, они хорошо видны вечером, благодаря архитектурной подсветке на консольных участках. Перила представляют собой ажурный металл с отсылкой к карельским орнаментам. Добавим, что мост будет в полтора раза шире прежнего: 4 полосы, троллейбусное движение, тротуары шириной 3 метра, велодорожки.
Напомним, работы идут с опережением, открытие моста и начало движения по нему намечено на 19 октября этого года, на День работника дорожного хозяйства.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что контактную сеть монтируют на Лобановском мосту в Петрозаводске.