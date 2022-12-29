Банду наркокурьеров из Петербурга будут судить в Карелии за перевозку гашиша и кокаина

У троих петербуржцев изъяли более килограмма гашиша и 180 граммов кокаина, рассказали в прокуратуре Карелии.

Зампрокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих уроженцев Санкт-Петербурга, 1995 и 1997 года рождения.



Мужчин обвиняют в покушении на наркоторговлю организованной группой. По версии следствия, летом 2021 года они вступили в организованную группу, которая торговала в Сети наркотиками в разных регионах России.



Новички стали курьерами и закладчиками. В частности, молодые люди занимались доставкой зелья в Карелию. Во время предварительного расследования злоумышленников задержали в нашей республике и заключили под стражу. У них изъяли более килограмма гашиша и 180 граммов кокаина.