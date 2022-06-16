Банду наркоторговцев накрыли в Карелии

Ликвидирован интернет-магазин по продаже наркотиков, а также задержаны трое участников преступной группировки, занимавшиеся изготовлением и сбытом дури, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД Петрозаводска пресекли деятельность нелегального интернет-магазина по продаже наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом запрещенных веществ.

Организация незаконного бизнеса инкриминируется 30-летнему жителю Санкт-Петербурга. В теневом сегменте интернета он открыл нелегальную площадку, где осуществлял продажу наркотиков для потребителей из Петрозаводска. Для бесперебойного функционирования незаконного бизнеса он сам переехал в столицу Карелии и пригласил двух знакомых из Ленинградской области, которые стали участниками преступной группировки.

Полицейские выяснили, что в целях конспирации подозреваемые арендовали в Медвежьегорском районе на длительный срок гостевой дом, оборудовали его всем необходимым для культивирования марихуаны. После получения урожая, несколько раз в месяц наркотики доставляли в Петрозаводск, где и распространяли посредством «закладок» в черте города. Один из участников группы постоянно находился в доме: следил за растениями, готовил товар к реализации, другой – осуществлял функции курьера и закладчика. При этом основную часть незаконной прибыли организатор оставлял себе.

При силовой поддержке спецназа «Гром» оперативники задержали подозреваемых. В результате обысков обнаружено и изъято: оборудование для фасовки, упаковочный материал, весы, оргтехника, банковские карты, средства сотовой связи и свыше 3,5 кг растительного наркотика, подготовленного к реализации. Кроме того, полицейские изъяли 91 куст растений, из которых возможно было получить более 3,7 кг марихуаны.

Деятельность нелегального интернет-магазина прекращена полностью. В отношении одного из членов преступной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, организатор и другой участник группы заключены под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит лишение свободы на срок до 20 лет.