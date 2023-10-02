Банду охотников на людей с деньгами осудили в Петрозаводске

Троих жителей карельской столицы признали виновными в покушении на похищение людей и вымогательстве.

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение в отношении троих 30-летних жителей Петрозаводска.



Двоих обвинили в покушении на похищение трех лиц и вымогательстве. Третьего – в пособничестве.

Суд установил, что с декабря 2018 года по январь 2019 года двое злоумышленников договорились похитить свои жертвы, чтобы вымогать у них деньги под вымышленным предлогом ущерба общему знакомому.

С этой целью в январе 2019 года они выслеживали трех петрозаводчан в разных районах города и пытались их захватить.



Жертвы сопротивлялись и остались целы. 31 января 2019 года злоумышленники с помощью пособника заблокировали автомобиль потерпевших, захватили их и, угрожая ножом, потребовали отдать полмиллиона рублей рублей.



В результате группировка получила 260 тысяч рублей. Первых двоих обвиняемых суд отправил на пять лет в колонию строгого режима.

Пособнику назначили пять лет и один месяц лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщили в прокуратуре Карелии.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что еще два жителя Петрозаводска пойдут под суд за вымогательство и похищение человека.