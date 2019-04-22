Банду вымогателей, торговцев "паленым" алкоголем, псевдокоммерсантов задержали в Петрозаводске

Обвинение членам бандитской группировки предъявлено по 10 уголовным статьям, они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что житель Карелии, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, создал организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения преступлений, в которую привлек своих знакомых и распределил между ними роли.

Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные и использовались членами преступного сообщества в своих целях.

Подсудимыми изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм.

Всего с 2011 года по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в "кассу" организованной группы денежных средств на сумму более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 млн рублей.

С 2012 года по 2014 год подсудимые совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Карелии, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, причинив крупный ущерб организациям-правообладателям товарных знаков, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Карелии и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами организованной группы от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Также с 2013 года по 2014 год подсудимыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2013 года по 2014 год члены преступного сообщества из мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в Петрозаводске и Костомукше, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также члены преступного сообщества совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории города Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

Для нужд преступного сообщества подсудимые приобрели, перевозили, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемых деяний.

Приговором суда организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 1,5 миллиона рублей, участникам сообщества назначены наказания в виде лишения свободы сроками 10 лет и 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, лицу, способствовавшему деятельности преступного сообщества, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.