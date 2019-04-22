Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
12:02, 22 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Банду вымогателей, торговцев "паленым" алкоголем, псевдокоммерсантов задержали в Петрозаводске

Загрузка...

Обвинение членам бандитской группировки предъявлено по 10 уголовным статьям, они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что житель Карелии, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, создал организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения преступлений, в которую привлек своих знакомых и распределил между ними роли.

Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные и использовались членами преступного сообщества в своих целях.

Подсудимыми изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм.

Всего с 2011 года по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в "кассу" организованной группы денежных средств на сумму более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 млн рублей.

С 2012 года по 2014 год подсудимые совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Карелии, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, причинив крупный ущерб организациям-правообладателям товарных знаков, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Карелии и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами организованной группы от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Также с 2013 года по 2014 год подсудимыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2013 года по 2014 год члены преступного сообщества из мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в Петрозаводске и Костомукше, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также члены преступного сообщества совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории города Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

Для нужд преступного сообщества подсудимые приобрели, перевозили, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемых деяний.

Приговором суда организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 1,5 миллиона рублей, участникам сообщества назначены наказания в виде лишения свободы сроками 10 лет и 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, лицу, способствовавшему деятельности преступного сообщества, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-04-22 12:14:34
Ну почему же псевдо. Коммерсант, самостоятельно решает с помощью чего зарабатывать деньги, составляет план действий и выполняет задуманное. Широко использует технические средства и каналы связи (телефон, факс, компьютер и др.). Работа в закрытом помещении. Возможны частые поездки. Многочисленные контакты с разными людьми.
кир
2019-04-22 12:25:06
Мизантроп, плюсую. Не люблю этот рынок с самыми низменными инстинктами. Когда расстрелы будут?
Мизантроп
2019-04-22 12:38:53
кир, Очевидно же, когда низы не захотят, а верхи не смогут. Классика, еп...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

Сегодня 10:56
Капитал
На что пойдут дополнительные доходы Карелии?
Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.
Шанс для оппозиции
Сегодня 09:47
Вспоминая Худилайнена 11
18.04.2019 15:39
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 21
17.04.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 5
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»