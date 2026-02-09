Баня горела в Медвежьегорском районе Карелии

В селе Паданы пожарные потушили возгорание в бане.
Минувшим вечером в селе Паданы Медвежьегорского района пожарные ликвидировали возгорание в частной бане. Подробности рассказали в Госкомитете по безопасности.
Сообщение о пожаре поступило в 20:02. На место выехал личный состав пожарной части № 29 по охране села Паданы. Открытое горение было ликвидировали в 20:19, а полностью пожар потушили в 20:27.
В результате происшествия повреждено чердачное перекрытие и потолок бани на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет.
