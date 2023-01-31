Баня и гараж с двумя машинами сгорели в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Пожар в частных постройках произошел утром 16 февраля в Пряжинском районе Карелии.
В четверг, 16 февраля, в 10.10 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района в составе шестерых человек и двух единиц техники выезжали на пожар в поселок Кудама.
У дома №39 по улице Трудовой загорелись баня и гараж с двумя машинами. В 11.57 пожар ликвидировали.
Об этом говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району». Судя по фото и видео, имущество значительно повреждено.
Информация о пострадавших не поступала.
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