Баня и гараж сгорели ночью в деревне в Карелии (ФОТО)

В деревне Коткозеро Олонецкого района пожарные пытались спасти хозпостройки.

Как пишут в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 22 марта в 00.48 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре на улице Олонецкая, 5 в деревне Коткозеро. Горели баня и гараж.

Для ликвидации пожара привлекались 7 пожарных с тремя единицами техники.

Судя по фото, опубликованных в паблике спасателей, огонь уничтожил хозпостройки.

«Погибших — нет, травмированных — нет», — говорится в сообщении олонецкого отряда.

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