Баня и гараж сгорели ночью в деревне в Карелии (ФОТО)

В деревне Коткозеро Олонецкого района пожарные пытались спасти хозпостройки.
Как пишут в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 22 марта в 00.48 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о пожаре на улице Олонецкая, 5 в деревне Коткозеро. Горели баня и гараж.
Для ликвидации пожара привлекались 7 пожарных с тремя единицами техники.
Судя по фото, опубликованных в паблике спасателей, огонь уничтожил хозпостройки.
«Погибших — нет, травмированных — нет», — говорится в сообщении олонецкого отряда.
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