Баня вспыхнула в деревне в Карелии

Пожар произошел в деревне Устье Видлица.

11 июля в 19:39 по системе 112 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Устье Видлица по ул. Ладожская, 13 в Олонецком муниципальном районе.

В 19:44 на место происшествия прибыл дежурный караул ПЧ-37 по охране п. Видлица, 1 АЦ, а также пять человек личного состава. (АЦ ПЧ-36 по охране п. Ильинский отозвали с пути следования). На тушение подан 1 ствол Б. Создано 1 звено ГДЗС, написали в Госкомитете по безопасности республики.

Наблюдалось сильное задымление. Установлена мотопомпа на пруд (140 м). Локализовали возгорание в 19:46. Полностью ликвидировали последствия пожара в 20:10.

Баню спасли, пожаром повредил помещение парной. Пострадавших нет.

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