Баня загорелась в деревне на юге Карелии

Пожарные выезжали на вызов в Олонецком районе республики.

На вызов в деревню Тахтасово выезжали пожарные города Олонец, рассказали в паблике местного противопожарного отряда.

Сигнал о бедствии поступил на пульт ЕСС-01 в 17.20 вечера 28 сентября. Деревянная баня загорелась возле дома № 22а.

Огнеборцы быстро справились с пожаром. Во время самого пожара никто не погиб и не пострадал.