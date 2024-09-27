Баня загорелась в деревне на юге Карелии

Пожарные выезжали на вызов в Олонецком районе республики.
На вызов в деревню Тахтасово выезжали пожарные города Олонец, рассказали в паблике местного противопожарного отряда.
Сигнал о бедствии поступил на пульт ЕСС-01 в 17.20 вечера 28 сентября. Деревянная баня загорелась возле дома № 22а.
Огнеборцы быстро справились с пожаром. Во время самого пожара никто не погиб и не пострадал.
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