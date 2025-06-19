Баня загорелась вечером в поселке возле Петрозаводска

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Огонь охватил баню в поселке Деревянка.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, вчера, 20 июня, в 19.32 пожарные села Деревянное получили сообщение о зпожаре бани в СНТ «Ручеёк» в поселке Деревянка.

Нам место пожарные прибыли в 19.50. Выяснилось, что загорелся чердак возле трубы с переходом на кровлю.

Ликвидировали пожар в 20.09. Пострадавших в огне не было.