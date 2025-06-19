здоровье работа экология
реклама на сайте
В Карелии благодаря господдержке открылся новый кемпинг на берегу озера
19.06.2025 13:00
Новый кроссовер Lada Azimut показали в Петербурге
19.06.2025 00:10

Баня загорелась вечером в поселке возле Петрозаводска

Новости. Происшествия
09:00, 21 Июня 2025
фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Новости партнеров

Огонь охватил баню в поселке Деревянка.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН, вчера, 20 июня, в 19.32 пожарные села Деревянное получили сообщение о зпожаре бани в СНТ «Ручеёк» в поселке Деревянка.

Нам место пожарные прибыли в 19.50. Выяснилось, что загорелся чердак возле трубы с переходом на кровлю. 

Ликвидировали пожар в 20.09. Пострадавших в огне не было.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
16.06.2025, 16:50
Пляжи закрыты, часть дорог затопило: в Сочи ливни и ураганный ветер
17.06.2025, 09:30
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется жара

Аналитика

12.06.2025 18:35
Тема недели
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
Парламентарии Карелии призвали не допустить роста задолженности Олонецкого молочного комбината перед государственными совхозами и сохранить коллектив предприятия.
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
От промышленного наследия к культурному центру: в Петрозаводске вдохнут новую жизнь в исторический завод
05.06.2025 12:15
Вся аналитика

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
16.06.2025 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение