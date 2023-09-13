Банк долго ждал от должника деньги и обратился в суд за их индексацией

Кемский городской суд частично удовлетворил иск банка. Суд признал неверным подсчеты истца и произвёл свой расчет индексации.

Банк обратился в Кемский городской суд с заявлением об индексации денег, присужденных по делу о взыскании задолженности по договору кредитной карты, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

В заявлении было указано, что по гражданскому делу должник получил исполнительный лист о взыскании задолженности по договору кредитной карты и судебных расходов, однако решение суда он исполнил не сразу. В результате длительного исполнения решения суда деньги обесценились, заявил истец.

Суд признал неверными представленные истцом подсчеты и произвёл свой расчет с учетом даты перечисления должником оплаты задолженности, а не даты поступления денег на счет взыскателя.

В итоге суд взыскал индексацию с даты вынесения судом решения по дату последнего зачисления денег на счет службы судебных приставов.

Таким образом суд удовлетворил требования банка частично.