Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска

Финансовая организация вдвое превысила норму по звонкам.

Судебные приставы Карелии оштрафовали банк на 70 тысяч рублей за чрезмерные звонки пенсионерке из Петрозаводска. Об этом сообщили в УФССП по Карелии.

Пожилая женщина обратилась с жалобой на психологическое давление со стороны кредитной организации. После выхода на пенсию жительница Петрозаводска просрочила выплаты по трем потребительским кредитам.

Банк начал активно напоминать о долге — в месяц горожанке поступало до 50 звонков в месяц при допустимой норме в 24. В своем обращении женщина пояснила, что постоянные звонки вызывали у нее тревогу, беспокойство и проблемы со здоровьем. Беспокойство испытывал и ее пожилой муж.

Судебные приставы провели проверку и подтвердили факт превышения допустимого количества взаимодействий с должником. Банк привлекли к административной ответственности. Финансовая организация попыталась оспорить штраф, но суды оставили решение в силе.

Напомним, ранее два предприятия в Карелии выплатили 5 миллионов рублей долга только после того, как их руководителям стала угрожать уголовная ответственность.