Банк подал в суд на недобросовестных заемщиков, которые не выплачивали взятый кредит

Суд взыскал в пользу банка задолженность по кредитному договору с индивидуального предпринимателя и поручителя.

Сбербанк обратился в Кемский городской суд с требованиями о взыскании солидарной задолженности с индивидуального предпринимателя, с которым у банка был заключен договор о предоставлении кредита для развития бизнеса.

Гарантом возврата кредита и уплаты процентов заемщик предоставил поручительство одного гражданина, с которым заключил соответствующий договор.

По дополнительному соглашению срок возврата кредита был продлён, а заёмщику предоставили отсрочку погашения процентов на 3 месяца.

Банк неоднократно напоминал и заемщику, и поручителю о нарушении условий кредитного договора и необходимости погашения задолженности и процентов по кредиту, в том числе направлял письменные уведомления об этом.

Банк обратился в суд с иском, так как ответчики не исполнили обязательства по кредитному договору.

Суд удовлетворил требования истца в полном объёме, поскольку был подтвержден факт неисполнения ответчиками обязательств перед банком по кредитному договору, по погашению просроченной задолженности, пени по кредиту и просроченных процентов.