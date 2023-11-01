Банк подал в суд на недобросовестных заемщиков, которые не выплачивали взятый кредит

Суд взыскал в пользу банка задолженность по кредитному договору с индивидуального предпринимателя и поручителя.
Сбербанк обратился в Кемский городской суд с требованиями о взыскании солидарной задолженности с индивидуального предпринимателя, с которым у банка был заключен договор о предоставлении кредита для развития бизнеса.
Гарантом возврата кредита и уплаты процентов заемщик предоставил поручительство одного гражданина, с которым заключил соответствующий договор.
По дополнительному соглашению срок возврата кредита был продлён, а заёмщику предоставили отсрочку погашения процентов на 3 месяца.
Банк неоднократно напоминал и заемщику, и поручителю о нарушении условий кредитного договора и необходимости погашения задолженности и процентов по кредиту, в том числе направлял письменные уведомления об этом.
Банк обратился в суд с иском, так как ответчики не исполнили обязательства по кредитному договору.
Суд удовлетворил требования истца в полном объёме, поскольку был подтвержден факт неисполнения ответчиками обязательств перед банком по кредитному договору, по погашению просроченной задолженности, пени по кредиту и просроченных процентов.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание