Банк России допустил новое повышение ключевой ставки в ближайшее время

По словам Председателя ЦБ РФ, решение о поднятии ключевой ставки может быть принято на ближайшем заседании.

Банк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки (на ближайшем заседании совета директоров — ред.), но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», — сказала она, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».