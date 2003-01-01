Реклама на сайте
Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей
Сегодня 08:00 Экономика
Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты 500 рублей из-за массовых накруток.

фото: © Банк России

Банк России принял решение отменить текущее голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Причиной послужили многочисленные попытки искусственного увеличения голосов за отдельные объекты с использованием технических средств.

По информации Банка России, это не позволяет подвести объективные итоги голосования. Перечень символов для голосования сохранится, но будут разработаны новые условия, исключающие возможность недобросовестных действий. Новые даты проведения голосования будут объявлены дополнительно после анализа всех каналов голосования.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул.

