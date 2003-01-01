Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей

Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты 500 рублей из-за массовых накруток.

Банк России принял решение отменить текущее голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей. Причиной послужили многочисленные попытки искусственного увеличения голосов за отдельные объекты с использованием технических средств.

По информации Банка России, это не позволяет подвести объективные итоги голосования. Перечень символов для голосования сохранится, но будут разработаны новые условия, исключающие возможность недобросовестных действий. Новые даты проведения голосования будут объявлены дополнительно после анализа всех каналов голосования.

