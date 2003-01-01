Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1%.
Ключевую ставку понизили до 17% годовых, сообщил Банк России. Решение принял Совет директоров, заседание прошло сегодня, 12 сентября.
Как сообщил регулятор, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания.
— По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем, — уточнили в ЦБ.
Напомним, ставка понижается уже в третий раз подряд. 6 июня до 20%, 25 июля до 18, сегодня до 17%. Добавим, ключевая ставка — это ставка, под которую ЦБ выдает кредиты частным банкам. От нее зависит процентная ставка выдаваемых жителям страны кредитов. Чем меньше она, тем кредиты более доступные. Понижения ждут и предприниматели, которые жалуются на слишком дорогие заемные деньги и сталкиваются с невозможностью обслуживать взятые ранее кредиты.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября. Дальнейшие решения по будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции.
Ранее президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Лысенковский в ожидании заседания Центробанка назвал «Столице на Онего», какой ему видится оптимальная ставка, чтобы бизнес ожил.