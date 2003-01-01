Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

Необычный просветительский проект Банка России – осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности – стартует 18 сентября.

В этой сессии — пять тематических модулей, в каждом по 4-6 онлайн-уроков. Все уроки объединены в единое игровое пространство — город Финансов. Получить новые знания и навыки школьникам помогут финансовые супергерои. Хранительница Платежей расскажет, как устроен мир финансов. Магистр Сбережений научит управлять личными финансами. Агент Сканер раскроет правила кибербезопасности, а Дивиденда объяснит, как заставить деньги работать. С Наставником Талантов школьники познакомятся с разными профессиями и проверят, в какой сфере смогут найти применение своим способностям.

— Геймифицированные онлайн-уроки по-прежнему нацелены на получение полезных финансовых навыков. Как контролировать свои расходы, как выбирать финансовые инструменты для достижения своих целей, как защитить себя и свои финансы в цифровом мире и отстаивать права потребителя финансовых услуг. Новая игровая форма с персонажами-супергероями увлекательнее обычных лекций, а примеры и интерактивные задания-миссии позволят школьникам легче освоить материал, — отметил начальник экономического отдела Отделения Национального банка Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Максим Дубровский.

Обновленную осеннюю сессию откроет руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. К трансляции можно подключиться 18 сентября в 9:30 на сайте проекта или во ВКонтакте, где будет возможность задать вопросы лектору.