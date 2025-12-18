Банк России снизил ключевую ставку до 16%

ЦБ снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
Банк России на заседании совета директоров 19 декабря принял решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов — с 16,5% до 16% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
— Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остается высокой, - отметили в ЦБ.
Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля 2026 года.
Напомним, в июне ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ставку с 21% до 20%. На историческом максимуме показатель держался с конца октября 2024 года. 12 сентября ставку снизили на 100 базисных пунктов — с 18% до 17%. А 24 октября - с 17 до 16,5%.
Добавим, что ключевая ставка — это ставка, под которую ЦБ выдает кредиты частным банкам. От нее зависит процентная ставка выдаваемых жителям страны кредитов. Чем меньше она, тем кредиты более доступные. Понижения ждут и предприниматели, которые жалуются на слишком дорогие заемные деньги и сталкиваются с невозможностью обслуживать взятые ранее кредиты.