Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

Банк России 15 октября выпустил доклад «Региональная экономика», в котором проанализировал ситуацию в субъектах страны. Карелия вошла в число регионов Северо-Запада, где демонстрируют положительную динамику производители бумаги и бумажных изделий, а также развивается туристическая инфраструктура.
В подготовке доклада использовались данные опросов почти 11 тысяч российских предприятий, из которых более 170 представляют Республику Карелия.
Согласно докладу, целлюлозно-бумажные производители не только увеличили рост выпускаемой продукции, но и активно инвестировали в модернизацию. Например, один из целлюлозно-бумажных комбинатов республики за счет внедрения новых технологий повысил качество и увеличил производство белой мешочной бумаги. Спрос на эту продукцию сохраняется на высоком уровне как внутри России, так и за рубежом:
Что касается туризма, в регионе активно развивается туристическая инфраструктура, чему способствует стабильно высокий интерес туристов. Для удовлетворения растущего спроса в республике продолжается строительство новых объектов размещения. В Петрозаводске открылся первый апарт-отель, а до конца года планируется ввод в эксплуатацию еще нескольких гостиничных комплексов. Кроме того, Карелия укрепляет позиции в сфере водного туризма: начата подготовка к строительству современного причала для круизных лайнеров на Ладожском озере:
В целом по стране, как отмечается в докладе, в августе–сентябре продолжала расти потребительская активность.
С полной версией доклада «Региональная экономика» можно ознакомиться на официальном сайте Банка России.
