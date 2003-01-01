Банк России ввел новые правила оформления кредитных каникул

Отсрочку платежей смогут получить предприятия любого размера — от самозанятых до средних компаний, с максимальной суммой кредита от 10 миллионов до 1 миллиарда рублей в зависимости от категории бизнеса.

Банк России с 1 октября ввел новые правила предоставления кредитных каникул для бизнеса. Отсрочку платежей смогут получить предприятия всех размеров — от самозанятых до средних компаний.

Максимальные суммы кредитов, по которым предоставляются каникулы:

· до 10 миллионов рублей — для самозанятых

· до 60 миллионов рублей — для микропредприятий

· до 400 миллионов рублей — для малых компаний

· до 1 миллиарда рублей — для средних компаний

Кредитные каникулы сроком до шести месяцев можно будет оформлять один раз в пять лет по каждому кредиту. Новые правила применяются к кредитам и займам, выданным с 1 марта 2024 года.

В течение льготного периода бизнес освобождается от уплаты основного долга, но проценты продолжают начисляться согласно условиям договора.