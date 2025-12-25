Банк России вводит в обращение банкноту номиналом 1000 рублей с «Метеором»

Банк России 26 декабря 2025 года выпускает в обращение модернизированную банкноту номиналом 1000 рублей. Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Пресс-служба Банка России сообщает, что банкнота выполнена в современном дизайне, сохранив традиционную бирюзовую цветовую гамму.



На лицевой сторона изображеная Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной — коллаж из символов регионов Приволжья — Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.





На банкноте размещён QR-код, ведущий на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.



Банкнота выпуска 2025 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированная банкнота будет поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.



Ранее Банк России отменил голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей.