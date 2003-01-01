Банк России выпускает памятные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России»

В коллекцию вошли монеты номиналом 3 и 25 рублей, посвященные знаменитой броши с бриллиантами из собрания Алмазного фонда.
1 октября 2025 года Банк России выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Роза» серии «Алмазный фонд России»:
– номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925)
– номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г, проба сплава – 925)
– номиналом 25 рублей с цветным покрытием
Серебряные монеты имеют форму круга диаметром 39,0 и 60,0 мм соответственно. С обеих сторон монет по окружности есть выступающий кант, по данным пресс-службы Банка России.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба РФ и надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ».
На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение броши «Роза» из Алмазного фонда России. На монетах с цветным покрытием изображение дополнено фрагментом традиционного древнерусского орнамента.
Тираж монет:
– номиналом 3 рубля – 3,0 тыс. штук
– номиналом 25 рублей – 0,5 тыс. штук
– номиналом 25 рублей с цветным покрытием – 0,5 тыс. штук
Боковая поверхность монет рифленая. Монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ.
